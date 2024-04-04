شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يتوافدون علي عزاء والد طارق السيد نجم الزمالك السابق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد نجوم الكرة علي عزاء والد طارق السيد نجم الزمالك السابق المقام حالياً بأحد قاعات مسجد الحامدية الشاذلية ، وتواجد إسماعيل يوسف وأسامة نبيه وسامي الشيشيني وحمادة أنور ومدحت عبد الهادي وجمال حمزة نجوم القلعة البيضاء السابقين.

كما قدم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق العزاء في وفاة والد طارق السيد.

كان نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسن لبيب قد حرصوا على تقديم واجب العزاء، ونعى والد طارق السيد نجم القلعة البيضاء السابق.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك: "ينعي نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى وفاة والد طارق السيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



عزاء والد طارق السيد



عزاء والد طارق السيد



عزاء والد طارق السيد



عزاء والد طارق السيد