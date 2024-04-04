شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: "شيكابالا كفاية عليه كدة.. مش قادر يجرى فى الملعب مافيش حد مخلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على تصريحاته التي انتقد فيها محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، إذ وصفه من قبل أنه لم يعد مفيدا لنادي الزمالك.

وأوضح "سعيد"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، تصريحاته السابقة: "أنا بتكلم عليه فنيا، وأنا أتكلم على أي حد، شيكابالا كبر، وده رأيي، وبقول شيكابالا كفاية عليه كده، دي حاجة متزعلش، مفيش حد مخلد، مفيش حد هيفضل حياته كلها في الكرة".

وتابع: "أنا اعتزلت من نفسي، لكن من حقي أن أقول وجهة نظري، واحد مش قادر يجري والبدني بتاعه قليل، يعني أتكلم في البنج بونج؟! أنا لاعب كرة هتكلم في التنس؟! أنا مالي بإنه أسطورة الزمالك، وهكره النجوم ليه؟!".