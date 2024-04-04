جوارديولا: المنافسة على لقب الدوري ستستمر حتى الجولة الأخيرة.. ونسعى لتحقيق الفوز في باقي المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يرى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن لقب الدوري الإنجليزي سيحسم في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "إذا تمكنا من تحقيق الفوز في كل لقاءاتنا المتبقية، فإن المنافسة على لقب الدوري ستستمر حتى الجولة الأخيرة، لأن ليفربول وأرسنال لا يبتعدان عنا بالكثير من النقاط".

وأضاف: "لا نعلم ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، ولكني أتوقع أن يفقد ليفربول وأرسنال بعض النقاط في المباريات المقبلة، ولكن قبل ذلك يجب علينا أن نحقق الفوز في جميع المباريات، حتى لا نندم فيما بعد".

واختتم: "كل ما يمكننا فعله هو تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة، وننتظر ما سيحدث في النهاية مع ليفربول وأرسنال، ولكننا لا نتحكم في نتائج الفريقين".

وكان مانشستر سيتي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق أستون فيلا أمس، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.