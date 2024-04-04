بعد واقعة رفعت.. مودرن فيوتشر يجري اختبارات قلبية للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أجرى نادي مودرن فيوتشر اختبارات طبية وفحوصات لقلب اللاعبين، في إطار خطة النادي للحفاظ والاطمئنان على اللاعبين، بشكل دوري.

وقال الدكتور أحمد اشرف عيسى مدير مركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل ورئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب، إن الأمر تجربة جديدة تتلخص في متابعة حالة قلب اللاعبين، خلال فترة الإحماء وقبل نزول المباراة، إذ يتم منع اللاعب من خوض المباراة اذ تبين معاناته من أي مشكلة.

وأضاف: "التجربة عبارة عن جهاز يسمى "Impulse" وهو جهاز يتبع العلامات الحيوية، وحالة القلب أثناء المجهود عن بُعد والتدريب على الإنعاش القلب الرئوي، وهذا الجهاز يتم وضعه على كتف اللاعب لقياس ضربات القلب والنبض والأكسجين ومعدل التنفس وتدفق الدم، الجهاز يعطي تنبيه إذا كان هناك أي وضع غير طبيعي، ويعمل عن بُعد عن طريق الواي فاي".

وأشار إلى أن هذه التجربة جديدة من نوعها وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة في هذا الملف.

وكان أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، تعرض لمشاكل في القلب خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس، وانتقل على إثرها إلى المستشفى.

اقرأ أيضاً:

لاعب سيمبا: جماهير الأهلي لا يمكنها التأثير علينا.. ونسعى لتقديم أداء قوي

مدرب سيمبا: لسنا خائفين من الأهلي.. ونعلم صعوبة المباراة

تقارير: فينيسيوس قد يرحل عن ريال مدريد لهذا السبب