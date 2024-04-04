شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ملعب.. استاد الاتحاد نقطة انطلاق مانشستر سيتي وجوارديولا للمجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إستاد الاتحاد الذي يخوض عليه مانشستر سيتي مبارياته، ثاني أكبر ملعب في مدينة مانشستر بعد ملعب ترافورد الذي يعد الأكبر في المدينة.

أطلقت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة اسم الاتحاد على ملعب نادي مانشستر سيتي الذي ترعاه، في 2011، بدلا من اسمه السابق إيست لاندز، وذلك في شراكة فريدة من نوعها وغير مسبوقة في تاريخ كرة القدم عامة، والانجليزية على وجه الخصوص.

بدأ بناء إستاد الاتحاد في عام 1999 واستمر لمدة ثلاث سنوات وانتهى في عام 2002 وهي سنة الافتتاح، وبني الملعب في البداية ليكون مكانًا رسميًا لاستضافة الألعاب الأولمبية المستقبلية التي تستضيفها إنجلترا.

بني الاستاد كملعب صغير في البداية ليكون مكانًا رئيسيًا لدورة ألعاب الكومنولث عام 2002، وكان بسعة 35,000 متفرج بعد أن كانت الخطة 80,000 متفرج، وكانت بعض الكراسي في الملعب مؤقتة، وبلغت تكلفة بناء الملعب حينها 110 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 126 مليون دولار أمريكي.

بعد إقامة دورة ألعاب الكومنولث عام 2002 بفترة بسيطة خضع الملعب لأول عملية إعادة تجديد بين عامي 2002 و 2003 وأزيل على إثرها مضمار وملعب ألعاب القوى وتم تخفيض مستوى أرض الملعب بهدف توفير مساحة إضافية لإضافة طبقات أخرى للمشجعين لزيادة السعة، وكلفت التعديلات الأخيرة 30 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 34 مليون دولار أمريكي.

بعد تجديد الملعب أصبح استاد الاتحاد الموطن الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ولهذا يطلق على الملعب اسم ملعب مدينة مانشستر.

في عام 2011 دفع شركة الاتحاد للطيران مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على حقوق التسمية، ولهذا أصبح يحمل اسم إستاد الاتحاد، ويعد المبلغ الذي دفعته شركة الاتحاد رقمًا قياسيًا في كرة القدم الإنجليزية آنذاك.

بين عامي 2014 و 2015 خضع الملعب لعملية تجديد أخرى كان أساسها زيادة سعته، وذلك بعد أن استحوذ نادي مانشستر سيتي على الملعب، ومن ضمن التحسينات التي جرت للملعب إضافة مستوى ثالث كبير لأماكن المشجعين أدى إلى زيادة عدد كراسي المتفرجين 6000 كرسي.



حقق الملعب رقم حضور قياسي في المباراة التي جمعت بين ناديي مانشستر سيتي وسندرلاند الإنجليزيين في 26 ديسمبر عام 2015.

يستضيف الملعب العديد من الأحداث الرياضية بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الكبرى.



افتتح الملعب بمباراة جمعت بيم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونادي برشلونة الإسباني، وفاز فيها نادي مانشستر على منافسه برشلونة بنتيجة 2-1.

