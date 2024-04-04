شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو وأسامة فيصل يقودان هجوم البنك الاهلى أمام الداخلية بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى .. محمد ابو جبل .

خط الدفاع .. إيمن اشرف، محمود الجزار، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو .

خط الوسط .. سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، إبراهيم حسن .

خط الهجوم .. كريم بامبو، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى .. حسن شاهين، محمد عبد الغنى، محمود قاعود، عاصم صلاح، سيرجى أكا، أحمد النادرى، عماد فتحى، أحمد مدبولى، جريندو.