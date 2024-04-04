شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف وخالد لطيف والعقبى يقدمون العزاء في وفاة والد طارق السيد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نجوم الكرة علي التوافد علي عزاء والد طارق السيد نجم الزمالك السابق المقام حالياً بأحد قاعات مسجد الحامدية الشاذلية.

وتواجد محمد عبد المنصف وأيمن عبد العزيز وأسامة عبد الكريم ومحمود الخواجة نجوم القلعة البيضاء السابقين.

كما قدم هاني العقبي ومحمد شكري نجما الأهلي السابقان العزاء في وفاة والد طارق السيد.

كان نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسن لبيب قد حرصوا على تقديم واجب العزاء، ونعى والد طارق السيد نجم القلعة البيضاء السابق.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك: "ينعي نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى وفاة والد الكابتن طارق السيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



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عزاء والد طارق السيد (2)



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عزاء والد طارق السيد (7)



عزاء والد طارق السيد (8)



عزاء والد طارق السيد (9)



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عزاء والد طارق السيد (11)



عزاء والد طارق السيد (12)



عزاء والد طارق السيد (13)



عزاء والد طارق السيد (14)



عزاء والد طارق السيد (15)



عزاء والد طارق السيد (16)



عزاء والد طارق السيد (17)



عزاء والد طارق السيد (18)



عزاء والد طارق السيد (19)



عزاء والد طارق السيد (20)



عزاء والد طارق السيد (21)