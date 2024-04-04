شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الداخلية أمام البنك الاهلى فى أول قيادة لـأحمد كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد كشرى المدير الفني لفريق الداخلية التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مواجهة نظيرة البنك الاهلى بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. محمد مجدى.

خط الدفاع .. إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، محمود صابر ، كريم يحيى.

خط الوسط .. مصطفى فوزى ، أحمد عماد ، محمود حسونة ، كليتش.

الهجوم .. أحمد سيد غريب ، فانوم الفريد.

يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.