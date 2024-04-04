شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مران الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر بالكونفدرالية بسبب وفاة مدرب الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى مران لاعبى فريق الزمالك اليوم الذى كان من المقرر إقامة على استاد حلمى زامورا داخل مقر النادى بميت عقبة بسبب وفاة محمد مدحت مدرب الياقة البدنية.

ويلاقى فريق الزمالك نظيرة مودرن فيوتشر الأحد المقبل في أياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية من أجل حسم تذكرة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب الأحد الماضي بهدفين لهدف ، ويتطلع للتأهل الرسمي في لقاء الأحد المقبل من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب الكونفيدرالية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

ويلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الاحد المقبل في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.