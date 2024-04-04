شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب المنتخبات.. "القروش الزرقاء" يعبر عن ثقافة الرأس الأخضر وموقعها الجغرافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من منتخبات كرة القدم تشتهر بألقاب مختلفة بخلاف اسم الدولة التي يمثلها ويلعب باسمها، وغاليا ما يمثل هذا اللقب طبيعة الشعب أو أصوله التاريخية أو الحضارة التي ينتمي لها أو الطبيعة الجغرافية المحيطة به أو البيئة التي يعيشون فيها، حيث يعبر كل لقب عن أمر تاريخي أو البيئة الخاصة بكل بلد.

وعلى مدار 30 يوما في شهر رمضان نتناول قصة تسمية المنتخبات الوطنية المختلفة وسبب هذه التسمية، لنتيح الفرصة امام قراء ”الخليج 365” لمعرفة القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب معين على منتخبات كرة القدم.

منتخب الرأس الأخضر أو كاب فيردي يشتهر بلقب "القروش الزرقاء"، حيث يطلق على هذا البلد المكون من أرخبيل قبالة السنغال تسمية "القروش الزرقاء"، كون القرش حيوان مفترس يعبر عن الثقافة الهجومية لهذا المنتخب، والأزرق يعود للون علم البلاد.

وقدم منتخب الرأس الأخضر مستوى قوي خلال مشاركته في أمم إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار وتمكن من الصعود إلى دور الثمانية للبطولة.