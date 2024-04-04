شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحديد موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

وتقام المباراة يوم الاثنين الموافق 8 من شهر إبريل الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 10 مساءً.

وفى سياق أخر عُقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى وسيمبا التنزاني مساء اليوم، استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين غدًا ‏الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

حضر الاجتماع بيبو مدير الكرة، و سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد ومحمد أسامة إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، في حضور مراقب المباراة، وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، بينما يرتدي فريق سيمبا زيًّا من اللون الأزرق بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البرتقالي.

وناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏