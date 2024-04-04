ليفربول يضرب شيفيلد بثلاثية ويواصل الحفاظ على صدارة البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - واصل ليفربول انتصاراته في الدوري الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف أمام شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

أهداف ليفربول حملت توقيع كل من داروين نونيز والكسيس ماك اليستير وكودي جاكبو بينما جاءت هدف شيفيلد يونايتد الوحيد عن طريق الخطأ حيث سجله كونور برادلي لاعب ليفربول في مرماه.

وبدأ ليفربول بتشكيل للمباراة مكون من الأسماء التالية:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

الدفاع: جو جوميز – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرخ - دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف والذي يطارده على الصدارة.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في كلاسيكو انجلترا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري الانجليزي.

وكان أرسنال قد فاز على لوتون تاون بهدفين دون رد، عصر اليوم الخميس ويخرج لملاقاة برايتون يوم السبت في الجولة المقبلة.