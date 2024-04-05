من الذاكرة (10).. مانشستر سيتي يحقق نتيجة تاريخية أمام اليونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبقى الحكايات في عالم الساحرة المستديرة، لها مذاق مختلف فكلما بحثنا في تاريخ معشوقة الجماهير، وجدنا الكثير من القصص المثيرة التي تبقى عالقة في أذهان الجميع، لذلك نستغل الأوقات والأحداث لسرد تلك القصص لمتابعينا.

ويقدم لكم "الخليج 365" الحلقة العاشرة، من سلسلة حلقات "من الذاكرة"، التي تُقام خلال النصف الثاني من شهر رمضان، ونسرد في كل حلقة مباراة أثارت الجدل في عالم كرة القدم.

دائما ما تبقى مواجهات ديربي مانشستر مليئة بالإثارة والندية، ولكن مباراة اليوم بالتحديد غابت عنها الندية، لكن حضرت الإثارة كالعادة.

نتيجة تاريخية

في 23 أكتوبر 2011 حقق مانشستر سيتي فوزا تاريخيا على مانشستر يونايتد بنتيجة 6 -1 على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشهد شوط المباراة الأول، سوى هدف وحيد لمانشستر سيتي، حيث افتتح التسجيل ماريو بالوتيلي في الدقيقة الحادية والعشرين.

شوط الستة أهداف

ومع بداية شوط المباراة الثاني، سيطر السيتي على مجريات المباراة، ليضيف بالوتيلي الهدف الثاني في الدقيقة "60"، وبعدها بسبع دقائق فقط يضرب سيرخيو أجويرو شباك اليونايتد بالهدف الثالث.

ويأتي دارين فليتشر ليسجل هدف اليونايتد الوحيد ويقلص الفارق، مما أثار غضب لاعبي السيتي، ليسجل إدين دزيكو الهدف الرابع في الدقيقة "89"، ويضيف ديفيد سيلفا الخامس بعدها بدقيقتين، ويختتم دزيكو النتيجة التاريخية ويسجل السادس.

تابعيات المباراة

دخلت هذه المواجهة سجل المباريات الأكثر إثارة، والأكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين.

وحقق مانشستر سيتي في ذلك الوقت أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الديربي، فيما تلقى مانشستر يونايتد أكبر هزيمة له على ملعب أولد ترافورد منذ عام 1995.