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"نجم الريدز".. تعرف على رجل مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حصد النجم الأرجنتيني أليكس ماك أليستر لاعب الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام شيفيلد يونايتد ببطولة .

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره شيفيلد يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين منذ قليل، على ستاد "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ31 بالدوري الإنجليزي.

ونجح ماك أليستر في إحراز الهدف الثاني للريدز، في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حصول اللاعب على جائزة رجل المباراة، وفقاً للتصويت الجماهير.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده في الدوري الإنجليزي إلى 60 نقطة، في صدارة ترتيب المسابقة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق الأرسنال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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