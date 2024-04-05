شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى محمد مدحت المعد البدنى لفريق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذى رحل عن دنيانا اليوم.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأُلغى مران لاعبى فريق الزمالك اليوم الذى كان من المقرر إقامة على استاد حلمى زامورا داخل مقر النادى بميت عقبة بسبب وفاة محمد مدحت مدرب الياقة البدنية.

ويلاقى فريق الزمالك نظيره مودرن فيوتشر الأحد المقبل في أياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية من أجل حسم تذكرة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب الأحد الماضي بهدفين لهدف ، ويتطلع للتأهل الرسمي في لقاء الأحد المقبل من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب الكونفيدرالية.



محمد مدحت المعد البدنى