شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين إنبى وفاركو فى الشوط الأول بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل إنبى مع فاركو سلبيا في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة دورى nile.

حراسة المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، علي فوزي.

خط الوسط: مودي ناصر، أحمد العجوز، محمد حمدي.

خط الهجوم: أحمد نادر حواش، رفيق كابو، أحمد أمين أوفا.

محمد سعيد "شيكا" في حراسة المرمى.

الدفاع: ياسين السيد - رامي صبري – جابر كامل – أحمد حسانين.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري – محمود عماد – محمد فخري.

الهجوم: وليد علي – عمرو جمال – سيف تيري.

يحتل فريق المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن المصرى المتصدر، بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة فقط داخل دائرة الخطر المهددة بالهبوط.