شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يتقدم للبنك الأهلى على الداخلية فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الأهلى على نظيره الداخلية بهدف دون رد في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء هدف فريق البنك الأهلى عن طريق محمد هلال من علامة الجزاء في الدقيقة 39 بعد رجوع الحكم محمود ناصف لتقنية الفار، والتي أظهرت عرقلة الحارس محمد مجدى للاعب محمد هلال داخل منطقة الجزاء.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من قبل لاعبى فريق البنك الأهلى دون خطورة حقيقة على المرمى، بينما جاء هجمات فريق الداخلية عن طريق أحمد سيد غريب في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط، وتصدى لها محمد أبو جبل بشكل جيد.

وخاض فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد أبو جبل.

خط الدفاع .. إيمن اشرف، محمود الجزار، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط .. سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، إبراهيم حسن.

خط الهجوم .. كريم بامبو، أسامة فيصل.

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة أحمد كشرى يضم كلا من:

حراسة المرمى .. محمد مجدى.

خط الدفاع .. إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، محمود صابر ، كريم يحيى.

خط الوسط .. مصطفى فوزى ، أحمد عماد ، محمود حسونة ، كليتش.

الهجوم .. أحمد سيد غريب ، فانوم الفريد.



يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من .. محمود ناصف حكما للساحة ويعاونه كل من أسامة عبداللطيف مساعد أول وأحمد زيدان مساعد ثان وصبحي العمراوي حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو ووليد عبدالرازق حكم فيديو مساعد .