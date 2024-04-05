شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: فريق الكرة سيتواجد باستاد القاهرة لملاقاة الأهلى يوم 15 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى للزمالك أن فريق الكرة سيتواجد باستاد القاهرة الدولى سوم 15 أبريل المقبل لملاقاة الأهلى وفقاً لجدول مباريات الدوري.

وكتب سالم عبر صفحته على فيس بوك: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في استاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام وبصفته منظما للمباراة".

فى سياق مختلف، ألغى مران لاعبى فريق الزمالك اليوم الذى كان من المقرر إقامة على استاد حلمى زامورا داخل مقر النادى بميت عقبة بسبب وفاة محمد مدحت مدرب الياقة البدنية.

ويلاقى فريق الزمالك نظيرة مودرن فيوتشر الأحد المقبل في أياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية من أجل حسم تذكرة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية.

وفاز الزمالك في مباراة الذهاب الأحد الماضي بهدفين لهدف ، ويتطلع للتأهل الرسمي في لقاء الأحد المقبل من أجل مواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب الكونفيدرالية.