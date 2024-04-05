شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء كوريا وأوكرانيا وتايلاند فى زيارة لنادى الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب وفدا من سفراء دول كوريا وأوكرانيا وتايلاند بمقر النادى بميت عقبة، لتفقد لبنادى وعقد جلسة ودية مع المجلس الأبيض.

ووكان فى استقبال سفراء حسين لبيب رئيس النادى، وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شريف منير مدير العلاقات العامة بالنادى، وتأتى الزيارة فى إطار ودى بين النادى والسفارات المختلفة.