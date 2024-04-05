شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى اليوم الجمعة 5 –4 – 2024 بدورى الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الجمعة لخوض مباراة إياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا أمام سيمبا التنزانى.

وحقق الأهلى فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقى فى مواجهة مع سيمبا التنزانى على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.

موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى بدورى أبطال أفريقيا

يستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى حضور 30 ألف مشجع.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

اسعار تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

وأعلن موقع تذكرتى عن فئات تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا والتى جاءت كالتالي:

المقصورة: 750 جنيه.

الدرجة الأولى يسار: 200 جنيه.

الدرجة الثالثة يسار 100 جنيه.

الدرجة الثالثة يمين: 100 جنيه.