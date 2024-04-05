مشجعو برشلونة يهتفون لفلسطين خلال مباراة مع فريق إسرائيلي (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهر فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل مساء الخميس، جمهور فريق برشلونة الإسباني لكرة السلة وهو يردد هتافات مناصرة لفلسطين خلال مباراة له مع فريق إسرائيلي.



بحسب المصادر، فإن المباراة التي شارك فيها فريق برشلونة أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي على ملعب "بالاو بلوغرانا"، شهدت هتافات مناصرة لغزة مثل: "الحرية لفلسطين".



وتشهد إسبانيا مظاهرات مستمرة وقوية، نصرةً لقطاع غزة منذ الحرب الإسرائيلية الهمجية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.فيما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل حلول فصل الصيف.

تصريحات سانشيز جاءت في حديث لصحفيين على متن الطائرة مطلع أبريل/نيسان 2024، أثناء توجهه إلى الأردن، محطته الأولى في جولته بالشرق الأوسط التي ستستغرق ثلاثة أيام.



وأعرب سانشيز عن اعتقاده أنه ستكون هناك تطورات مهمة في المجتمع الدولي بين أبريل/نيسان الجاري، ويونيو/حزيران المقبل، بخصوص الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وفق إعلام إسباني.



وأضاف أنه ينبغي الاهتمام بالنقاشات التي تهدف إلى الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.



وأشار إلى أن القرار المشترك الذي تم اتخاذه مع رؤساء وزراء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم تنفيذه قبل حلول الصيف إذا توفرت الظروف المناسبة.



وأوضح سانشيز أن إسبانيا ستتخذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الوزراء أولاً، ومن ثم سيتم عرضه على البرلمان.



وشدد على اعتقاده أن السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة خلال الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحماس هو الاعتراف بدولة فلسطين.



وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودماراً هائلاً، ما أدى لمثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

