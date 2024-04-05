شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى اليوم الجمعة بدورى الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى العاشرة مساء اليوم الجمعة يلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_مواجهات الأهلى وسيمبا التنزانى

التقى الأهلى وسيمبا التنزانى فى 9 مواجهات سابقة، فاز المارد الأحمر بـ4 لقاءات، وفاز سيمبا فى ثلاثة أخرى، وتعادل الفريقين مرة بنتيجة 2/2 ومرة بنتيجة 1/1 وسجل المارد الأحمر 13 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ويعد تاريخ مواجهات الأهلى وسيمبا متكافئًا بين الفريقين، حيث استهل مباراتهما المباشرة فى كأس الكؤوس الأفريقية 1985.

خسر الأهلى على يد سيمبا ذهابًا (2-1) فى تنزانيا، فيما تفوق إيابًا بهدفين نظيفين فى القاهرة، وشهدت نهاية تلك البطولة تتويج الأهلى بلقب كأس الكؤوس الأفريقية، وعاد الأهلى لمواجهة سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا 2018-2019 بعد غياب عدة سنوات، وتفوق الأهلى بخمسة أهداف نظيفة على أرضه فى ذهاب دور المجموعات، ثم خسر بنتيجة 1-0 إيابًا

وتبادل الأهلى وسيمبا الفوز بهدف نظيف فى مباراتين جمعتا بينهما ضمن دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، ثم التقى الفريقان بدورى السوبر الأفريقى وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق وانتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق، ثم فاز الأهلى بهدف دون رد على سيمبا فى ذهاب ربع نهائى النسخة الحالية.

2_مواجهات الأهلى مع الأندية التنزانية

وإجمالا شارك الأهلى فى 23 مباراة ضد الأندية التنزانية فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4، وسجل لاعبوه 41 هدفا واستقبل 11 هدف.

حقق الأهلى الفوز على سيمبا بخماسية مقابل هدف ليكون الفوز الأكبر فى تاريخ مواجهات الفريقين.

3_مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى ذهاب ربع نهائى البطولة.

4_مشوار سيمبا فى دورى ابطال افريقيا

افتتح سيمبا التنزانى مشواره بدورى الابطال الافريقى بتخطى عقبة باور ديناموز الزامبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم التعادل إياباً بهدف لكل فريق، وفى دور المجموعات تعادل سيمبا مع جوانينج جالاكسى البتسوانى سلبياً ثم خسر من الوداد المغربى بهدف دون رد ثم عاد وحقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع أسيك الايفوارى ثم فاز على جوانينج جالاكسى البتسوانى بسداسية دون رد ليتأهل لربع نهائى البطولة ثم خسر من الأهلى بهدف دون رد فى لقاء الذهاب.

5_الأهلى يتفوق على سيمبا فى القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيمبا التنزانى 3.78 مليون يورو.