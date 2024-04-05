شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحدى طلائع الجيش فى مباراة مثيرة بختام الجولة 17 من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، نظيره طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

يحتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، جمعها من 12 مباراة فقط، فاز فى 7 وتعادل 4 مرات وخسر مباراة وحيدة، بينما يحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.

وبات من حق رمضان صبحى المشاركة بشكل طبيعى فى مباريات فريق بيراميدز حتى الآن طالما لم يصدر له قرار إيقاف، خصوصًا وأن فحص العينة الخاصة به بالمنشطات، لم يكشف عن وجود مادة منشطة محظورة، وإنما أظهر فقط فساد العينة المأخوذة من اللاعب.

فى المقابل يستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى موسى دياورا وحميد ماو لاعبى الفريق فى مباراة بيراميدز القادمة بالدورى، بعدما الثنائى عن مباراة الداخلية التى انتهت بالتعادل السلبى بسبب الإيقاف حيث حصل كل منهما على الإنذار الثالث فى مباراة فاركو.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق وأخيراً تعادل سلبياً مع الداخلية.