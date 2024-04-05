شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعد أحمد سيد زيزو بترضيته مالياً لتمديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد مسئولو نادى الزمالك أحمد سيد "زيزو" نجم القلعة البيضاء، بترضيته مالياً لتمديد عقده مع الفريق الذى ينتهى آخر الموسم المقبل، حيث يصبح من حق اللاعب التوقيع لأى نادى بداية من يناير المقبل 2025 وهو الأمر الذى يخشاه المسئولون من تشكيل ضغط كبير عليهم.

ووضع مسئولو نادى الزمالك خطة محكمة لتمديد عقد "زيزو" مع الفريق، بدأت بجس نبضه لمعرفة طلباته المادية وشروطه من أجل إنهاء هذا الملف، خاصة أن الإدارة حريصة على عدم وجود خلاف مع اللاعب من الممكن أن يؤثر على تركيزه ومستواه داخل الملعب.

وينوى مسئولو نادى الزمالك إسدال الستار على ملف تمديد عقد زيزو عقب انتهاء بطولة الكونفدرالية الأفريقية، الذى وصل فيها الفريق إلى ربع النهائى وفاز على مودرن فيوتشر فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وتحددت مباراة العودة يوم الأحد المقبل.

يكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية بعدما حقق الفارس الابيض فوزاً بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب على ستاد السلام الاحد الماضى ليضع قدماً فى نصف النهائى.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.