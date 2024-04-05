شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن تذكرة نصف نهائى دورى الأبطال أمام سيمبا التنزانى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره سيمبا التنزانى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى الأبطال الافريقى بحضور 30 ألف مشجع.

حقق الأهلى فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا.‏

ويمتلك الأهلى ثلاثة سيناريوهات للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، أولها الفوز بأى نتيجة فى مباراة الجمعة المقبل، كما أن التعادل بأى نتيجة يصبح سيناريو ثانيا لتأهل المارد الأحمر، وكذلك خسارة الأهلى بهدف دون رد وفوزه بركلات الترجيح يضمن صعوده لنصف نهائى البطولة القارية.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الإفريقى فى مواجهة مع سيمبا على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبى الكونغولى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها.

وافتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف دون رد ذهاباً فى ربع نهائى البطولة.

فى المقابل افتتح سيمبا مشواره بدورى الابطال الافريقى بتخطى عقبة باور ديناموز الزامبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم التعادل إياباً بهدف لكل فريق، وفى دور المجموعات تعادل سيمبا مع جوانينج جالاكسى البتسوانى سلبياً ثم خسر من الوداد المغربى بهدف دون رد ثم عاد وحقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع أسيك الايفوارى ثم فاز على جوانينج جالاكسى البتسوانى بسداسية دون رد ليتأهل لربع نهائى البطولة ثم خسر من الأهلى ذهاباً بهدف دون رد.

ويستمر غياب محمد الشناوى ياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور عن الأهلى فى مباراة سيمبا التنزانى الليلة للإصابة، بجانب غياب محمود الزنفلى وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقى.

من جانبه، طالب كولر لاعبى الأهلى بضرورة حسم بطاقة الصعود لنصف نهائى دورى ابطال افريقيا عن طريق تسجيل هدف مبكر يقتل معنويات بطل تنزانيا ويساهم فى حسم اللقاء لصالح المارد الاحمر، ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولى.

فى المقابل، طالب الجزائرى عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لفريق سيمبا، لاعبيه بالتمسك بالامل الأخير أمام الأهلى للصعود للدور التالى بالبطولة قائلا:" يمكننا تحقيق الفوز فى القاهرة والتأهل لنصف النهائى، علينا فقط أن نتعلم كيف نستغل فرصنا، لسنا خائفين من اللعب فى ستاد القاهرة، نملك كل الفرص وسنقاتل لعبور عقبة الأهلى".

ويضيف بن شيخة: "كل تركيزى سيكون فقط من أجل الفوز فى القاهرة، هذه هى عقليتنا حتى لو كانت خارج دار السلام، حتى لو كان فى الجزائر أو كينيا".