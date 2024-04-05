شكرا لقرائتكم خبر عن هدف = بطولة.. فلافيو يفض الاشتباك ويهدى الأهلى درع الدورى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف لا تسقط من الذاكرة أبدا.. فهى أهداف تسطر التاريخ وتترسخ في ذاكرة اللاعبين والجماهير وكل عشاق كرة القدم لأنها تساوى بطولة أو لقبا، ومهما مرت الأيام والسنين لا تسقط هذه الأهداف من الذاكرة بالتقادم..

هدف البطولة.. خبر يومى خلال شهر رمضان المعظم، نتذكر سويا الأهداف الذهبية التى جلبت البطولات والألقاب ومازالت الجماهير تتغنى بها حتى الآن..

سجل الأنجولى أمادو فلافيو، مهاجم الأهلى السابق، هدف تتويج الفريق الأحمر بلقب بطولة الدورى موسم 2009 بعد الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف.

وتساوى الأهلى مع الإسماعيلى فى عدد النقاط ووصل رصيد كل منهما إلى 63 نقطة، فأقيمت مباراة فاصلة بينهما لتحديد البطل وفى الدقيقة الرابعة سجل فلافيو رأسية فى مرمى محمد صبحى حارس الدراويش، بعد تمريرة من جلبرتو، ليحرز الهدف الوحيد فى اللقاء ويهدى درع الدورى الـ34 فى تاريخ الأهلي.