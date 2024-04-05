«خذ بطولة في شيء آخر».. رد قوي من تركي آل الشيخ على رفض الزمالك مواجهة الأهلي في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على قرار نادي الزمالك برفضه خوض مواجهة القمة أمام الأهلي، التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك كتب عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قال فيه: "الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في استاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي، وفقًا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام."

ورد تركي آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" حيث قال: "مساء الخير لدي سؤال أريد أن أساله، ما معني الاعتذار عن شيء لم يحدث أساساً، الفيفا رفض لعب أي مباريات لأي دوري خارج القارة".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالسعودية: "لذلك السبب فإننا لم نستكمل الموضوع وقدمنا الاعتذار لشركة المتحده، وتم الاتفاق على وجود تعاون مستقبلي، مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركه موجودة وأغلق الملف منذ يومين".

واختتم آل الشيخ: "أوجه رسالة (للاخ المتحدث) حاول أن تأخذ البطولة في شيء آخر إذا لم تستطع أخذها في الملعب، مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين".

وفي السياق، قال تركي آل الشيخ، في تصريحات لقناة "OnTime Sports"، إنه "تمّ إلغاء قرار إقامة المباراتين بين الأهلي والزمالك في السعودية، إذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يسمح بلعب مباريات الدوري خارج القارة إلا لظروف طارئة".

وأكد أن ناديي الأهلي والزمالك وافقا على خوض المباراتين في المملكة، قائلاً: "تم الاتفاق على جميع الأمور المالية واللوجستية، لكن قوانين الفيفا أدت إلى إلغاء الفكرة".

وأكمل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "المسؤولين الرياضيين في مصر خاطبوا الفيفا للسماح بإقامة المباراتين في السعودية، لكن نسبة وصول رد إيجابي ضئيلة جداً".

ورداً على مزاعم رفض الزمالك اللعب مع الأهلي في المملكة، قال تركي آل الشيخ: "هل الطريقة الصحيحة أن يدعي أحدهم أن ناديه رفض خوض المباراتين؟..ما حصل عيب، عيب تقول رفضنا وأنت موافق، وأنت لو وافقت الفيفا كنت ستكون أول المتواجدين في الطائرة (المتوجهة للسعودية)".