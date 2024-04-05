اخبار الرياضه

اليوم ..4 مباريات نارية بدوري روشن واختبار قوي للثلاثي المصري

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل الجاري لقاءات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي ، إذ يشهد 4 مباريات نارية لكبار أندية البطولة والتي يلعب ضمن صفوفها نجوم كرة القدم المصرية أحمد حجازي ، طارق حامد ومحمد شريف.

إقرأ أيضًا..

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن  برصيد 74 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب المنافسين فريق النصر صاحب الـ62 نقطة بجدول الترتيب.

وتستعرض “ بوابة الخليج 365 ” مواعيد مباريات اليوم الجمعة ببطولة دوري روشن..

المباراة الأولي : 

الاتحاد ضد التعاون ، ملعب الجوهرة المشعة والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. 

المباراة الثانية :

ضمك ضد النصر ، استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. 

المباراة الثالثة :

الخليج ضد الهلال ، استاد الأمير محمد بن فهد والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. 

المباراة الرابعة :

الوحدة ضد أهلي جدة ، مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات. 

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا