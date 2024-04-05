اليوم ..4 مباريات نارية بدوري روشن واختبار قوي للثلاثي المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة الموافق 5 أبريل الجاري لقاءات الأسبوع الـ27 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي ، إذ يشهد 4 مباريات نارية لكبار أندية البطولة والتي يلعب ضمن صفوفها نجوم كرة القدم المصرية أحمد حجازي ، طارق حامد ومحمد شريف.

إقرأ أيضًا..

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 74 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب المنافسين فريق النصر صاحب الـ62 نقطة بجدول الترتيب.

وتستعرض “ بوابة الخليج 365 ” مواعيد مباريات اليوم الجمعة ببطولة دوري روشن..

المباراة الأولي :

الاتحاد ضد التعاون ، ملعب الجوهرة المشعة والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

المباراة الثانية :

ضمك ضد النصر ، استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

المباراة الثالثة :

الخليج ضد الهلال ، استاد الأمير محمد بن فهد والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

المباراة الرابعة :

الوحدة ضد أهلي جدة ، مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.