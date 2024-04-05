شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الطلائع في ختام منافسات الجولة الـ"17" للدوري المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري اليوم الجمعة بإقامة مباراة تجمع بيراميدز مع طلائع الجيش في العاشرة مساءاً على ستاد الدفاع الجوي.

وشهدت مباريات الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري صدمة كبيرة تلقاها عشاق قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بعدما خسر الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام البنك الأهلي لتكون أول هزيمة تلحق بالنادي الأهلي في دوري الموسم الجاري، كما خسر الزمالك أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة ويتبقى له 8 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الزمالك المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

في قاع مسابقة الجدول، تصارع 3 فرق للهروب من منطقة الخطر والهبوط إلى القسم الثاني، حيث يتذيل فريق الداخلية الجدول برصيد 10 نقاط، وفي المركز الـ 17 يأتي المقاولون العرب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة.



مواعيد مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري



الجمعة 5 أبريل



بيراميدز & طلائع الجيش..10 مساءاً





القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.