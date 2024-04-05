شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية بعدما حقق الفارس الابيض فوزاً بهدفين مقابل هدف فى لقاء الذهاب على ستاد السلام الاحد الماضى ليضع قدماً فى نصف النهائى.



وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.



موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية



يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في التاسعة مساء الأحد المقبل في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولى.



وتصدر نادي الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.



حل فريق فيوتشر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.



أما عن مشوار فيوتشر في البطولة فقد فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، كما تعادل مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، كما خسر مودرن فيوتشر من اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على الهلال الليبي، وفاز فيوتشر بنتيجة 1-0 سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر



التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 6 مباريات سابقة حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الخامس فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، وفى اللقاء الاخير فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف بالكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.