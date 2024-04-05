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تعرف على موعد فتح مدرجات استاد القاهرة لحضور مباراة الأهلى وسيمبا الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره سيمبا التنزانى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى الأبطال الافريقى بحضور 30 ألف مشجع.

أعلنت شركة تذكرتي ، الرابعة عصراً موعدًا لفتح بوابات استاد القاهرة لدخول الجماهير لمباراة الأهلي و سيمبا التنزاني.


تم تخصيص بوابة طريق النصر لجماهير الدرجة الثالثة يمين و بوابة صلاح سالم لجماهير الدرجة الثالثة شمال ، و الدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان.

وأعلن موقع تذكرتى عن فئات تذاكر مباراة الأهلى وسيمبا والتى جاءت كالتالي:


المقصورة: 750 جنيه.


الدرجة الأولى يسار: 200 جنيه.


الدرجة الثالثة يسار 100 جنيه.


الدرجة الثالثة يمين: 100 جنيه.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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