شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعب يسجلون غيابا عن الأهلى أمام سيمبا الليلة بقيادة وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع سيمبا التنزانى بإياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا والمقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولى.

ويغيب عن مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى الليلة 11 لاعباً هم محمد الشناوى وإمام عاشور ووسام أبو على وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوى كريستو للإصابة بجانب كريم فؤاد وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية بالإضافة لعمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلى بسبب عدم القيد الافريقى.



وتضم قائمة الأهلى لمواجهة سيمبا كل من :



حراسة المرمى: مصطفى شوبير- حمزة علاء- مخلوف.

الدفاع: محمد عبدالمنعم- رامي ربيعة- محمود متولي- محمد هاني- على معلول- كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي أفشة- عمرو السولية

الهجوم: طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- رضا سليم- بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر- محمود كهربا- أنتوني موديست.



ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.



يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.