"تغيير وحيد عن الذهاب".. الخليج 365 يكشف التشكيل المتوقع للأهلي ضد سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، اختيارات مارسيل كولر المدير الفني للفريق لمواجهة سيمبا، ويجري السويسري تغييرا واحدا عن مباراة الذهاب في وسط الملعب، بالدفع بمحمد مجدي "أفشة"، بدلا من عمرو السولية.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم، حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست

وفاز الأهلي على سيمبا في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على ملعب الأخير، بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا، ويواجه الفائز من مباراتي ربع النهائي، الفائز من مازيمبي وبترو أتلتيكو، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

اقرأ أيضاً:

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

أمير توفيق ينعى عضو الجهاز الفني للزمالك

تركي آل الشيخ يرد على متحدث الزمالك بشأن مباراة القمة: "أغلق الملف