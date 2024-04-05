"كان هيبقى أصغر كابتن".. فضل يتحدث عن إمكانية عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق محمد فضل لاعب الأهلي وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، على تصريحات شريف إكرامي حارس الفريق السابق وبيراميدز الحالي، بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي إلى الأهلي وعدم الخطأ في مبادئ النادي.

وقال إكرامي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "شريف إكرامي متحدث جيد وهو أخ حقيقي ومن الشخصيات المحترمة، التي يمكنها التحدث والتعبير بشكل علمي، لكن الإدارات في النهاية تحكم وتقرر إذا كان رمضان صبحي مخطئا أم لا".

وأضاف: "كمسؤول سابق أهلاوي كنت سبب من أسباب عودة رمضان للأهلي، وكان هيبقى أصغر كابتن فريق، أنا زعلت عليه لحبي الشديد له وللأهلي، وكنت أتمنى أن ينجح هذا المشروع".

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