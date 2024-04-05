"لإنقاذ الفريق من الهبوط".. مدرب الزمالك السابق يقترب من الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، من تولي تدريب نادي الطائي السعودي، في المباريات المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن نادي الطائي اختار المدير الفني السويسري، لخوض مهمة صعبة وهي إنقاذ الفريق من الهبوط.

ويحتل الطائي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 22 نقطة، ويتساوى مع أبها في المركز الـ18 في عدد النقاط.

وتولى جروس تدريب أهلي جدة السعودية من قبل، وحصد مع الفريق بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، فيما فاز مع الزمالك المصري ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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