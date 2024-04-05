شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الزمالك.. ركلات الترجيح تهدى الأبيض دوري أبطال أفريقيا أمام أشانتى كوتوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى الزمالك من أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وفى سلسلة "ملعب الزمالك" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات الفارس الأبيض بالبطولات.

بطولة الزمالك اليوم هي دوري أبطال إفريقيا موسم 93 والتي كانت بمثابة طوق النجاة لجيل عظيم من أجيال الزمالك حقق العديد من البطولات، وكان ينقصه التتويج ببطولة قارية كبرى مثل دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك تأهل للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة ستاسيونري ستورس النيجيري في الدور قبل النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3/1 وفي العودة بنتيجة 1/0.

اللقاء النهائى كان من أصعب المباريات فى دورى الأبطال حيث تعادل مع كوتوكو فى مباراة الذهاب والعودة 0-0 ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية ليحسمها الأبيض بصعوبة ليفوز 7-6.

اللقب فى هذا العام كان هو الثالث فى تاريخ الزمالك الذى يملك 5 ألقاب من نسخ هذه البطولة.

خاض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من: حسين السيد، نادر السيد” – حسين عبد اللطيف – هشام يكن – سامي الشيشيني – أشرف يوسف – عصام مرعي – “مصطفي إبراهيم” – اسماعيل يوسف – ايمانويل أمونيكي – خالد الغندور – عفت نصار – أيمن منصور.

سجل للزمالك عفت نصار وحسين عبد اللطيف و ايمانويل أمونيكي و مصطفي ابراهيم و سامي الشيشيني و أيمن منصور و أشرف يوسف، و أضاع كل من خالد الغندور و اسماعيل يوسف، و تصدى نادر السيد ل 3 ركلات جزاء من لاعبي كوتوكو.