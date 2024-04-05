شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا.. الشحات وبيرسى تاو وكهربا في الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى العاشرة مساء اليوم الجمعة يلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولى.

حقق الأهلى فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا.‏



ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي كلا من:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.



خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.



خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسى تاو ، محمود كهربا

من جانبه، طالب كولر لاعبى الأهلى بضرورة حسم بطاقة الصعود لنصف نهائى دورى ابطال افريقيا عن طريق تسجيل هدف مبكر يقتل معنويات بطل تنزانيا ويساهم فى حسم اللقاء لصالح المارد الاحمر، ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولى.

فى المقابل، طالب الجزائرى عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لفريق سيمبا، لاعبيه بالتمسك بالامل الأخير أمام الأهلى للصعود للدور التالى بالبطولة قائلا:" يمكننا تحقيق الفوز فى القاهرة والتأهل لنصف النهائى، علينا فقط أن نتعلم كيف نستغل فرصنا، لسنا خائفين من اللعب فى ستاد القاهرة، نملك كل الفرص وسنقاتل لعبور عقبة الأهلى".

ويضيف بن شيخة: "كل تركيزى سيكون فقط من أجل الفوز فى القاهرة، هذه هى عقليتنا حتى لو كانت خارج دار السلام، حتى لو كان فى الجزائر أو كينيا".