شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الأهلى.. الشناوى يقود الأحمر للتتويج بكأس مصر أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النادى الأهلى أحد أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وتخطتها لحدود العالمية أيضًا فى السنوات الأخيرة.

إنجازات الأهلى كبيرة مثل تاريخه الطويل، فعلى الصعيد المحلى هو أكثر الأندية فوزًا بالدورى المصرى فى تاريخ المسابقة الأهم فى بلاد الفراعنة، وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى كذلك، بالإضافة لكونه النادى الأكثر تتويجاً ببرونزية كأس العالم للأندية.

وفى سلسلة "ملعب الأهلى" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات المارد الأحمر بالبطولات.

وفى 5 ديسمبر 2020 توج النادى الأهلى بكأس مصر للمرة 37 فى تاريخه بعد فوزه على طلائع الجيش على بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 2 عقب التعادل الإيجابى 1 / 1 فى الوقت الأصلى والإضافى للمباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب.

تقدم الأهلي بهدف محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 65 وتعادل للطلائع الجيش ناصر منسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، وتعرض أحمد علاء لاعب طلائع الجيش للطرد فى الوقت بدل الضائع للمباراة عقب تلقيه الإنذار الثانى، ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أى أهداف ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للأهلي.

وفي ركلات الترجيح سجل للأهلي على معلول وعمرو السولية وبدر بانون، فيما أضاع أيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة، بينما سجل لطلائع الجيش إسلام محارب ومصطفى جمال، وأضاع ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد، وناب الأصدقاء المخلصون للشناوي (العارضة والكرة) عن حارس الأهلي في ركلات الترجيح، حيث تصدى القائم الأيمن لركلة الجزاء الثالثة والقائم الأيسر لركلة الجزاء الخامسة، كما تصدى الشناوي نفسه لركلة الجزاء الثانية ليفوز الأهلي (3-2) ويحصد الثلاثية التاريخية بعد الفوز بالدوري ودوري الأبطال.