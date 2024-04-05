شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "جولة الحسم" فى ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2024، اليوم الجمعة، بمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني،وأيضًا لقاء صن داونز الجنوب إفريقي ويانج أفريكانز التنزاني، وتستكمل باقي اللقاءات غداً السبت.

أوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي الاهلى في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من صن داونز ويانج أفريكانز، الفائز من أسيك ميموزا والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى مع سيمبا التنزانى بإياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا والمقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولى.



حقق الأهلى فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا.‏

موعد مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبي



يستضيف بترو أتلتيكو الأنجولي نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي، في تمام السادسة مساء غداً السبت، بمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وسقط فريق مازيمبي فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري 2023-2024.



قدم فريقا مازيمبي وبيترو أتلتيكو مباراة جيدة على الجانب الهجومي لكن كان ينقصها الأهداف من جانب الفريقين.

موعد مباراة صن داونز ويانج أفريكانز

يواجه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضيفه يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة بمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا



انتهت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين صن داونز ويانج أفريكانز بالتعادل السلبي على الملعب الوطني مكابا، ويتسلح فريق صن داونز بعاملي الأرض والجمهور فى مباراة اليوم من أجل خطف بطاقة العبور لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعثر فى مباراة الذهاب.



لكن يتحدي يانج أفريكانز برازيل أفريقيا أمام جماهيره، من أجل الإطاحة به خارج منافسات دوري الأبطال والتأهل للدور قبل النهائي من المسابقة القارية.

موعد مباراة الترجي التونسى وأسيك الايفواري



يستضيف أسيك ميموزا الإيفواري نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء غداً السبت، بمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



سقط فريق الترجي التونسي في فخ التعادل أمام نظيره أسيك ميموزا الإيفواري 0-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023- 2024.

الاهلى يبحث عن اللقب الثانى عشر في افريقيا



ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات دوري ابطال افريقيا



يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.