آينتراخت فرانكفورت بقيادة "مرموش" يواجه فيردر بريمن في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب بصفوفه الدولي المصري عمر مرموش نظيره فيردر بريمن على ملعب فيسر شتاديون ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

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ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد فيردر بريمن فى المركز الـ 10 برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت و فيردربريمن

تقام مباراة آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني في تمام الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن يكون موعد المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت و فيردربريمن

تنقل مباراة آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، عبر قناة beIN Sports HD 5.