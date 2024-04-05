شكرا لقرائتكم خبر عن فطار الكابتن .. أيمن المزين: سمك وجمبرى وكابوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم معظم الرياضيين باختيار أنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارًا دسمًا مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية.

ولكن وسط المحافظة على أوزانهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الرياضات لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجمًا جديدًا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع أيمن المزين المدير الفنى السابق لعدة أندية أبرزها، طنطا ومنتخب السويس وأبو قير للأسمدة، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، "سمك وجمبرى وكابوريا".

ويتناول المزين إفطار رمضان صحى للمحافظة على نظامه الغذائى لعدم زيادة الوزن، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقائه وأسرته كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم فى الأوقات البعيدة عن المباريات.