شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام سيمبا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للوصول للمباراة رقم 18 على التوالي بدون هزيمة حينما يلاقى نظيره سيمبا التنزانى في العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح المارد الأحمر فى الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الـ 17 على التوالى بعد فوزه على سيمبا التنزانى فى عقر داره.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

وتعود تاريخ آخر هزيمة للمارد الأحمر فى دوري الأبطال أمام صن دوانز بطل جنوب افريقيا بخماسية مقابل هدفين فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية.

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.