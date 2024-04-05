شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على سيمبا التنزانى في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره سيمبا التنزانى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى الأبطال الافريقى بحضور 30 ألف مشجع.

حقق الأهلى فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا.‏

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيمبا التنزانى 3.78 مليون يورو.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.