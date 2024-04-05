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غداً.. مواجهة نارية بين سيدات الأهلي والزمالك في نهائي دوري الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، لمواجهة  نظيره فريق الزمالك، مساء غدً السبت في ثالث لقاءات نهائي بطولة الدوري.


‏‎وتنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز  والتتويج بلقب الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بالمباراة الأولى بنتيجة 3-0 قبل أن ينجح الزمالك في التعديل ويفوز بالمباراة الثانية بالنتيجة ذاتها.
‏‎وشهد المران الختامي للأهلي جلسة لإبراهيم فخر الدين المدير الفني مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، وطالبهم بالتركيز الشديد خلال اللقاء. 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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