مدرب الزمالك السابق يقترب من تدريب الطائي السعودي

أفادت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، من اقتراب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك، من تولي تدريب نادي الطائي.

وحسبما أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الجمعة، إلى أن فريق الطائي، اختار المدير الفني السويسري، لخوض مهمة إنقاذ الفريق من الهبوط.

ويحتل نادي الطائي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، برصيد 22 نقطة، ويتساوى مع أبها في المركز الـ18 في عدد النقاط.

ويتبقى 8 مباريات على نهاية الدوري السعودي للمحترفين، 2023 – 2024.

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الجدير بالذكر أن كريستيان جروس، تولى تدريب أهلي جدة السعودية من قبل، وحصد مع الفريق بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، فيما فاز مع الزمالك المصري ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويجلس جروس دون تدريب أي فريق منذ يونيو 2022، ورحيله عن نادي بازل السويسري، في آخر محطاته التدريبية.