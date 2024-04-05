نجم الاهلي السابق: تعاقدنا مع إمام عاشور قبل الزمالك.. وحقيقة مفاوضات مرموش

فجّر محمد فضل، مدير التعاقدات السابق بالنادي الاهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول مفاوضات القلعة الحمراء مع عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال فضل، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت”: “رشحت عمر مرموش للأهلي، عندما كان يلعب في وادي دجلة، وبالفعل دخلنا في مفاوضات معه ولكن المفاوضات لم تكتمل”.

وأضاف: “الاهلي دخل في مفاوضات مع إمام عاشور قبل أن ينتقل للزمالك ولكن تعثر انتقال اللاعب”.

وتابع: “صفقة إمام عاشور تأخرت ستة أعوام حين كان لاعبا لحرس الحدود، وهو أفضل لاعب وسط في مصر”.

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وسيلاقي فريق الاهلي نظيره سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستنطلق صافرة مباراة الفريقين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.