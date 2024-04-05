بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وموردن فيوتشر في الكونفدرالية

تعرف على تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد نظيره فريق مودرن فيوتشر، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية، والتي ستقام في العاشرة مساءً يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وتمكن الزمالك الفوز في مباراة الذهاب على مودرن فيوتشر بنتيجة 2-1 في ملعبهم في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي.

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ويحتاج الزمالك، إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في لقاء الإياب أمام مودرن فيوتشر لضمان التأهل الرسمي إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

تردد القناة لمباراة الزمالك وموردن فيوتشر

سيتم إذاعة مباراة المارد الأحمر ضد سيمبا على قناة أون تايم سبورتس الأرضية، عبر التردد الرقمي الأرضي: UHF32، والتردد التماثلي الأرضي: UHF9.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضد موردن فيوتشر عبر قناة beIN Sports HD 6.