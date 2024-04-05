أحمد دياب: "نريد الاستثمار في الدوري المصري.. وتلقينا موافقة الطرفين بنقل القمة للسعودية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، كواليس الاتفاق مع الأهلي والزمالك على نقل مباراتي القمة في الدوري المصري، إلى المملكة العربية السعودية.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "خاطبنا الأهلي والزمالك بشأن إقامة مباراتي القمة في السعودية، وتلقينا موافقات رسمية من الطرفين، وبعدها بدأنا باقي الخطوات والإجراءات لإكمال مشروع إقامة المباراتين في السعودية".

وأضاف: "وصل إلينا عرض مادي كبير، يقدر المنتج ويسوق له بشكل جيد ولكن لم نحصل على رد واضح من الاتحاد الدولي "فيفا"، ونريد استكمال هذا البروتوكول والاستثمار في مسابقة الدوري وتسويقها، كل الدوريات والاتحادات القارية تستحدث بطولات، للحصول على إيرادات يستفيد منها الأندية، والقادم أفضل ويصب في صالح الكرة المصرية".

واختتم دياب: "لم نحصل على رد من فيفا حتى الآن بشأن نقل مباراتي القمة إلى السعودية ولكن في حال وصول الرد، لن نتمكن من تنفيذ الأمر بسبب ضيق الوقت".

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