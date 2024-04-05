"بدأت بالنادي الأهلي".. القصة الكاملة لنقل مباراتي الأهلي والزمالك إلى السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن نقل مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، إلى المملكة العربية السعودية، وبدأ الموضوع في الأساس من النادي الأهلي، بإصدار بيانا رسميا، يعلن فيه موقفه من نقل المباراتين.

وفي يوم 1 أبريل، أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، الموافقة على نقل مباراتيه ضد الزمالك في الدوري المصري، إلى المملكة العربية السعودية، وجاء في بيان النادي: "بالإشارة إلى خطابكم الوارد إلينا بخصوص إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري بالمملكة العربية السعودية، فإن النادي الأهلي ليس منوطًا بتحديد المواعيد والملاعب التي تقام عليها المباريات، هذا أمر يخص رابطة الأندية المحترفة المصرية بصفتها القائمة على تنظيم المسابقات وإدارتها بالشكل الذي يتفق مع مصلحة الكرة المصرية، وطالما ما ترونه في هذا الشأن يخدم الصالح العام، فإن النادي الأهلي لا يمانع في ذلك، مع تأكيدنا على ضرورة توفير وقت كاف لاستعدادات فريقنا قبل خوض أي مباراة إفريقية قادمة، أما بالنسبة للأمور التنظيمية المترتبة على إقامة المباراتين، فإن النادي الأهلي يقوم بدراستها لمخاطبتكم بها لاحقاً".

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نقل مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري إلى السعودية، سيكون مقابل مبلغ مالي كبير، هو الأضخم والأعلى في تاريخ الكرة المصرية، كما أن جميع أندية الدوري ستستفيد من العوائد المادية أيضا، وهذا باعتبار أن الأمر تسويق لمسابقة الدوري المصري.

وكان الرد الأول من الجانب المصري المسؤول عن الكرة بشأن نقل المباراتين، عن طريق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وقال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس : "ندرس نقل المباراتين إلى السعودية، وسيكون العائد المادي لجميع الفرق وحصلنا على موافقة مبدئية من الثنائي، والعرض مجزي، لأن العائد يصل إلى مئات الملايين، ومباراة الدور الأول ستكون على ملعب الأول بارك، والثانية على ملعب الجوهرة المشعة".

وظهر جديد بشأن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية، مساء أمس، بإعلان أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك، إقامة اللقاء على ستاد القاهرة يوم 15 أبريل، ليرد بعدها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، وكتب: "مساء الخير، عايز أسأل سؤال هو ماذا يعني الاعتذار عن شيء أساساً لم يحصل، الفيفا رفض لعب أي مباريات لدوري خارج القارة، لهذا أساساً لم نكمل الموضوع واعتذرنا للشركة المحترمة المتحدة واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركة موجودة، وأغلق الملف منذ يومين، الأخ المتحدث حاول تأخذ البطوله في شيء آخر إذا لم تستطع أخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين".

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