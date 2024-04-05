"حفل ضخم".. كيف ينوي ريال مدريد الإعلان عن صفقة كيليان مبابي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحضر ريال مدريد الإسباني، إلى حفلتين في ملعب "سانتياجو برنابيو"، في العاصمة الإسبانية، وينوي إلى تقديم صفقة كيليان مبابي للجماهير كلاعب جديد، في هذا الحفل.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن ريال مدريد ينوي الاستفاد من حفلتي تايلور سويفت يومي 29 و 30 مايو المقبل، لتقديم صفقة كيليان مبابي، ويرى النادي أن هذا الحفل مناسب للاحتفال بانضمام اللاعب.

وأبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان، برحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، وكان اللاعب وقع على عقد لمدة 7 أعوام مع النادي الفرنسي، منذ عام 2017.

اقرأ أيضاً:

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة

أمير توفيق ينعى عضو الجهاز الفني للزمالك

تركي آل الشيخ يرد على متحدث الزمالك بشأن مباراة القمة: "أغلق الملف